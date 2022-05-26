Винищувач ЗСУ збив повітряну ціль над Буковиною, - голова ОВА

Про це Сергій Осадчук, — глава Чернівецької ОВА, — написав у Facebook.

"Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!", - написав Осадчук.

26 травня підрозділ Повітряних сил збив російську ракету X-59.

Пресцентр угруповання Об'єднаних сил повідомив, що з початку доби 26 травня захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили 16 одиниць техніки та 3 повітряні цілі.

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