Винищувач ЗСУ збив повітряну ціль над Буковиною, - голова ОВА
Очільник військової адміністрації подякував пілотам
Про це Сергій Осадчук, — глава Чернівецької ОВА, — написав у Facebook.
"Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!", - написав Осадчук.
- 26 травня підрозділ Повітряних сил збив російську ракету X-59.
- Пресцентр угруповання Об'єднаних сил повідомив, що з початку доби 26 травня захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили 16 одиниць техніки та 3 повітряні цілі.
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