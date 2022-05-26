Підрозділ Повітряних сил збив російську ракету X-59

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

"26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку, — констатують у Командуванні ПС. - Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії.

Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах, — заявили у Командуванні Повітряних сил.

Пресцентр угруповання Об'єднаних сил повідомив, що з початку доби 26 травня захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили 16 одиниць техніки та 3 повітряні цілі.

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