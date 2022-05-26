З початку доби захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили 16 одиниць техніки і 3 повітряні цілі
Станом на 21:00 26 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога
Про це інформує пресцентр угрупування ОС.
"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
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