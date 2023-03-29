Pepsi вперше за 14 років змінила логотип

Про це йдеться у пресрелізі компанії Pepsico.

Новий логотип з осені 2023 року почнуть використовувати в Північній Америці, а у 2024 році — у всьому світі.

Відтепер надпис на логотипі розташована в середині червоно-біло-синього кола. Оновним кольором тепер буде не яскраво-синій, а чорний і темно-синій. Ці ж кольори використовуються в лінії Pepsi Zero Sugar, і компанія таким чином хоче привернути увагу до боротьби зі споживанням цукру.

У компанії заявили, що на банці з напоєм буде новий візуально чіткий силует. Також там поміняли шрифт.

"Новий логотип і фірмовий стиль дають змогу зберегти багату спадщину бренду і зробити великий крок вперед у майбутньому", — йдеться в пресрелізі компанії.

Минулого разу Pepsi змінювала логотип у 2008 році, а в компанії вирішили, що він з того часу він застарів.

"Цей малий шрифт, виділений курсивом, синій колір трохи приглушений, він не випромінює тієї впевненості та енергії, які насправді представляє бренд", - розповів директор з маркетингу Pepsi Тодд Каплан.