Pepsi вперше за 14 років змінила логотип
Pepsi на честь 125-річяя бренду вперше за 14 років змінила логотип
Про це йдеться у пресрелізі компанії Pepsico.
Новий логотип з осені 2023 року почнуть використовувати в Північній Америці, а у 2024 році — у всьому світі.
Відтепер надпис на логотипі розташована в середині червоно-біло-синього кола. Оновним кольором тепер буде не яскраво-синій, а чорний і темно-синій. Ці ж кольори використовуються в лінії Pepsi Zero Sugar, і компанія таким чином хоче привернути увагу до боротьби зі споживанням цукру.
У компанії заявили, що на банці з напоєм буде новий візуально чіткий силует. Також там поміняли шрифт.
"Новий логотип і фірмовий стиль дають змогу зберегти багату спадщину бренду і зробити великий крок вперед у майбутньому", — йдеться в пресрелізі компанії.
Минулого разу Pepsi змінювала логотип у 2008 році, а в компанії вирішили, що він з того часу він застарів.
"Цей малий шрифт, виділений курсивом, синій колір трохи приглушений, він не випромінює тієї впевненості та енергії, які насправді представляє бренд", - розповів директор з маркетингу Pepsi Тодд Каплан.
- У лютому 2023 року завод PepsiCo відновив роботу на Миколаївщині.
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