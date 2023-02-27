Заводи PepsiCo та Agrofusion відновлюють роботу на Миколаївщині
На Миколаївщині відновлюють роботу заводи PepsiCo та Agrofusion
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Бізнес на Миколаївщині дуже постраждав від обстрілів росіян. Багато кому потрібен час та кошти, щоб повернутися назад. Проте два підприємства - фірма PepsiCo та завод Agrofusion вже відновлюють свою роботу. Отож люди отримають робочі місця, а бюджет - податки", - сказав Кім.
- 20 вересня компанія PepsiCo оголосила про припинення в Росії виробництва Pepsi, 7UP і Mountain Dew майже через шість місяців після заяви про такі наміри.
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