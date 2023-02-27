Заводи PepsiCo та Agrofusion відновлюють роботу на Миколаївщині

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Бізнес на Миколаївщині дуже постраждав від обстрілів росіян. Багато кому потрібен час та кошти, щоб повернутися назад. Проте два підприємства - фірма PepsiCo та завод Agrofusion вже відновлюють свою роботу. Отож люди отримають робочі місця, а бюджет - податки", - сказав Кім.