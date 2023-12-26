Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура П’єр Рішар, Карла Бруні та ще 48 французьких зірок вступились за звинуваченого у сексуальному насильстві Депардьє

П’єр Рішар, Карла Бруні та ще 48 французьких зірок вступились за звинуваченого у сексуальному насильстві Депардьє

26 грудня, 2023 вiвторок
09:48
Культура На фото: Жерар Депардьє

Видатні особистості зі світу культури виступили на захист французького актора Жерара Депардьє, звинуваченого у зґвалтуваннях, та закликали "не знищувати" його

Про це пише Le Figaro.

Низка культурних діячів Франції обʼєдналися на захист відомого актора Жерара Депардьє, висловлюючи жаль з приводу "лінчування", з яким він зіткнувся після скандалу. Ідеться про нову хвилю цькування, яку розпалив документальний фільм, показаний 7 грудня 2023 року на телеканалі France 2. У стрічці наводяться свідчення, що Депардьє робив принизливі та відверто сексуальні коментарі, в тому числі на адресу молодої дівчини, що викликало міжнародне обурення.

Попри це, 50 видатних діячів французької культури, в тому числі режисер Бертран Бліє, акторки Наталі Байє, Кароль Буке і Шарлотта Ремплінг, актор Пʼєр Рішар, а також музиканти Карла Бруні і Жак Дютронк, підписали публічну заяву на захист актора. Вони підкреслювали художній геній Депардьє та його внесок у французьку культуру, а також виступали за презумпцію невинуватості. Знаменитості закликали дозволити "гіганту кіно" продовжувати грати. 

У заяві, яку цитує BNN, вони наголосили, що не хочуть "вступати в суперечку", зауважуючи, що правосуддя має робити свою роботу. 

"Жерар Депардьє, мабуть, найкращий актор. Останній священний монстр кіно. Ми більше не можемо мовчати перед обличчям самосуду, який звалився на нього, перед обличчям потоку ненависті, що ллється на нього, без відтінків, у найповнішому злитті та всупереч презумпції невинуватості він би виграв, як і всі інші, якби не був таким гігантом кіно, яким він є. Коли ми таким чином атакуємо Жерара Депардьє, ми атакуємо мистецтво", - заявили знаменитості. 

Вони наголосили, що Депардьє "сприяє мистецькому впливу" Франції та робить внесок в історію мистецтва. Вони додали, що напад на Депардьє є нападом на саме мистецтво, а "кіно і театр не можуть обійтися без його унікальної особистості".

Репутація Депардьє, який перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року, постраждала ще більше після показу документального фільму. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритий лист, у якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

Кіно
Франція
скандал
зґвалтування
Читайте також:
25 грудня, 2023 понедiлок
Рашисти відмовляються від штурмових дій і здаються в полон групами, - генерал Тарнавський
Севморпуть
24 грудня, 2023 неділя
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
Військова повістка
24 грудня, 2023 неділя
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 грудня
10:06
OPINION
Борислав Береза
У темні часи добре видно світлих людей
10:00
Південна Корея
Південна Корея заборонила експорт до РФ і Білорусі ще 700 товарів
09:55
Ексклюзив
Крим війна з Росією ракетний удар
"Схоже на роботу Storm Shadow": Згурець про знищення десантного корабля РФ "Новочеркаськ"
09:35
Оновлено
Крим війна з Росією ракетний удар
"Услід за крейсером "Москва": ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
09:16
Оновлено
обстріл, ППО
Російські "шахеди" влучили по промпідприємству на Миколаївщині та об'єкту інфраструктури на Одещині
09:01
У Горлівці партизани виявили базу окупантів
У Горлівці партизани виявили базу окупантів, - "Атеш"
08:36
Інфографіка
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель, - Генштаб
08:01
OPINION
В'ячеслав Ліхачов
Кому на руку маніпуляції з цифрами втрат цивільних в Україні?
07:56
Хезбола, Ліван
США вдарили по об’єктах Хезболли в Іраку у відповідь на атаку американської бази
07:22
збитий "Шахед"
Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"
06:58
автомат Калашникова
Виманив на себе: боєць 79-ї ОДШБр із АК збив 5 ворожих дронів
06:16
ЗСУ спростували вкид про нібито загибель 108 українських військових на Авдіївському напрямку
03:38
Українські біженці у Великій Британії стають жертвами візових шахраїв, - ЗМІ
03:16
Дональд Трамп
Погрози суддям, які зняли з президентських виборів Трампа, розслідує ФБР, - CNN
02:20
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Під час протестів у Сербії затримали щонайменше 38 мітингувальників, - АР
01:52
Туреччина Стамбул аеропорти Ердоган економіка
Туреччина розширила авіасполучення до 343 напрямків у 130 країнах світу
01:24
Біньямін Нетаньягу
Прем'єр Ізраїлю озвучив умови закінчення війни в Газі, - WSJ
00:56
погода
У Великій Британії на Святвечір зафіксували рекордно теплу погоду
00:02
мобілізація
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації
2023, понедiлок
25 грудня
23:23
Лого Responsibility Award 2023
Премія Responsibility Award 2023 відзначить найкращі історії відповідального партнерства
23:00
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
У ВМС розповіли про створення та призначення майже сформованого Корпусу морської піхоти
22:43
Діти, евакуація
Через посилення російських обстрілів на Донеччині продовжили обов’язкову евакуацію населення
22:21
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
21:55
Ярослава Магучіх
НОК України визнав Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року
21:49
мобілізація
У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію
21:25
Рецепт
У МОЗ відновили послугу отримання е-рецепта по СМС
21:08
Володимир Зеленський
Кожен льотчик з РФ має зробити вибір, наша ППО ставатиме сильнішою: Зеленський про збиття літаків
21:04
Папа Римський Франциск
Папа Римський попросив миру для України в посланні до Різдва
21:01
Ексклюзив
200 грн гривня
Сьогодні дуже вигідно нести гривню до фінустанови, - президент Асоціації українських банків Дубас
20:48
обстріл, ППО
На Одещині поліція затримала двох хлопців, які знімали на відео роботу ППО
20:39
військові навчання, Нідерланди
Ізраїльська армія в Сирії ліквідувала радника гвардії Ірану, - Reuters
20:36
Оновлено
Шахед
РФ запустила "шахеди" на Одещину
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
З появою F-16 кількість збитих літаків РФ значно зросте. Колонка Сергія Згурця
20:33
Новини Західної України
На польсько-українському кордоні досі заблоковані 3 пункти пропуску вантажівок, - ДПСУ
20:33
Ексклюзив
кримський міст
"Росіяни змирилися з втратою Кримського мосту": експерт Киричевський назвав причину
20:21
Рустем Умєров
Наша перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму: Умєров привітав українців з Різдвом
20:16
Джо Байден
Байден вважає, що президентів США можуть переслідувати за кримінальними звинуваченнями
20:08
OPINION
Костянтин Москалець
Краплі ріки Геракліта
20:00
Чехія Україна
В Україні ми стримуємо імперську експансію, яка точить зуби на Центральну Європу та Балтію, - голова МЗС Чехії
19:31
ЗСУ нищать ворога втрати РФ
Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень, ЗСУ вразили 2 склади боєприпасів та 3 ЗРК росіян, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV