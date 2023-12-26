П’єр Рішар, Карла Бруні та ще 48 французьких зірок вступились за звинуваченого у сексуальному насильстві Депардьє

Про це пише Le Figaro.

Низка культурних діячів Франції обʼєдналися на захист відомого актора Жерара Депардьє, висловлюючи жаль з приводу "лінчування", з яким він зіткнувся після скандалу. Ідеться про нову хвилю цькування, яку розпалив документальний фільм, показаний 7 грудня 2023 року на телеканалі France 2. У стрічці наводяться свідчення, що Депардьє робив принизливі та відверто сексуальні коментарі, в тому числі на адресу молодої дівчини, що викликало міжнародне обурення.

Попри це, 50 видатних діячів французької культури, в тому числі режисер Бертран Бліє, акторки Наталі Байє, Кароль Буке і Шарлотта Ремплінг, актор Пʼєр Рішар, а також музиканти Карла Бруні і Жак Дютронк, підписали публічну заяву на захист актора. Вони підкреслювали художній геній Депардьє та його внесок у французьку культуру, а також виступали за презумпцію невинуватості. Знаменитості закликали дозволити "гіганту кіно" продовжувати грати.

У заяві, яку цитує BNN, вони наголосили, що не хочуть "вступати в суперечку", зауважуючи, що правосуддя має робити свою роботу.

"Жерар Депардьє, мабуть, найкращий актор. Останній священний монстр кіно. Ми більше не можемо мовчати перед обличчям самосуду, який звалився на нього, перед обличчям потоку ненависті, що ллється на нього, без відтінків, у найповнішому злитті та всупереч презумпції невинуватості він би виграв, як і всі інші, якби не був таким гігантом кіно, яким він є. Коли ми таким чином атакуємо Жерара Депардьє, ми атакуємо мистецтво", - заявили знаменитості.

Вони наголосили, що Депардьє "сприяє мистецькому впливу" Франції та робить внесок в історію мистецтва. Вони додали, що напад на Депардьє є нападом на саме мистецтво, а "кіно і театр не можуть обійтися без його унікальної особистості".

Репутація Депардьє, який перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року, постраждала ще більше після показу документального фільму. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритий лист, у якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.