Перед світовою прем'єрою "Оппенгеймера" Крістофера Нолана вийшла 5-хвилинна добірка уривків фільму
Компанія Universal Pictures випустила відеодобірку уривків стрічки "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, світова прем'єра якої запланована на 21 липня 2023 року
Ролик оприлюднено на Youtube-каналі Universal Pictures.
"Ексклюзивне п'ятихвилинне відео, змонтоване редактором фільму Дженніфер Лейм, розкриває нові сцени, зображення та звуки з епічного трилера, знятого за допомогою IMAX, і містить захоплюючу музику до фільму від лауреата премії "Оскар" Людвіга Геранссона", - зазначає компанія.
"Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.
Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі.
Крім того, у фільмі знялися лауреат премії "Оскар" Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проекту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса).
Також серед акторів - лауреат премій "Оскар" та "Еммі" Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.
В Україні прем'єра стрічки запланована на 20 липня.
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