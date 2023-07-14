Ролик оприлюднено на Youtube-каналі Universal Pictures.

"Ексклюзивне п'ятихвилинне відео, змонтоване редактором фільму Дженніфер Лейм, розкриває нові сцени, зображення та звуки з епічного трилера, знятого за допомогою IMAX, і містить захоплюючу музику до фільму від лауреата премії "Оскар" Людвіга Геранссона", - зазначає компанія.

"Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби", оскільки він був науковим керівником "Мангеттенського проєкту" - ініціативи часів Другої світової війни, у межах якої розробляли першу ядерну зброю.

Фільм спільного виробництва Великої Британії та США знятий за мотивами книги "Американський Прометей" - біографії Оппенгеймера, написаної Каєм Бердом і Мартіном Шервіном і відзначеної Пулітцерівською премією. Оппенгеймера у фільмі зіграв ірландський актор Кілліан Мерфі.

Крім того, у фільмі знялися лауреат премії "Оскар" Метт Деймон (зіграв директора Мангеттенського проекту генерала Леслі Гровза-молодшого) та Роберт Дауні-молодший (у ролі засновника Комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса).

Також серед акторів - лауреат премій "Оскар" та "Еммі" Рамі Малек і восьмиразовий номінант на Оскар британський актор Кеннет Брана.

В Україні прем'єра стрічки запланована на 20 липня.