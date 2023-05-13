Про це в ефірі Еспресо заявила політична аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

"Рішення щодо далекобійних ракет є стратегічним. Російська сторона залишає за собою ядерний шантаж як інструмент тиску на частину наших партнерів і частково це діє. Хоча ймовірність ядерного удару по Україні наші партнери оцінюють як достатньо низьку, але там до цієї загрози ставляться серйозніше, навіть, чим у Києві", - вважає вона.

За словами Золкіної, рішення щодо ракет адвокатувалось українськими експертами та українською владою як таке, що дозволить Україні попередити реалізацію цього ядерного шантажу.

"РФ після погроз розміщення ядерної зброї на території Білорусі може провернути такий же фокус на наземних військових базах в окупованому Криму. Якщо Україна зараз отримає достатньо Storm Shadow - то може прицільно знищувати ці військові бази, щоб навіть теоретично цей сценарій не був реалізований. За цим рішенням Великої Британії стоїть розуміння, що вони не бояться погроз Кремля, а з іншого боку - це рішення на випередження можливих серйозних дій РФ в плані ядерного шантажу України та наших західних союзників", - вважає аналітикиня.