Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура в телеграмі.

Мешканець Херсона створив агентурну мережу й завербував чотирьох миколаївців. Одна жінка зібрала інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, яку передала організатору, орендувала на власне ім’я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Інша з березня до травня систематично збирала й передавала дані про дислокацію й переміщення ЗСУ, наслідіки російських обстрілів цивільних і військових об’єктів, решту інформації про військову обстановку в Миколаєві.

Працівниця Миколаївської обласної станції переливання крові надіслала організатору мережі фото документа з персональними даними 71 військового, а її чоловік добував інформацію про розташування підрозділів українських захисників і їхні координати.

Підозрюваним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохронці шукають куратора російських агентів, щоб притягнути його до відповідальності. Зараз триває досудове розслідування.

18 травня заарештували жителя Слов'янська, який неодноразово повідомляв окупантам про дислокацію українських військових.

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