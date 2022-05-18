Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У травні 2022 року затриманий добровільно співпрацював з окупантами й надсилав їм координати місць дислокації у Слов'янську та на прилеглій території українських військових. Росіяни використовували цю інфорацію проти ЗСУ.

Чоловіка затримали 18 травня. За скоєння держзради під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) йому призначили запобліжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.

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