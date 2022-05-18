Повідомляв росіянам про дислокацію ЗСУ: суд заарештував жителя Слов'янська
В Україні викрили на держзраді жителя Слов'янська, який неодноразово повідомляв окупантам про дислокацію українських військових
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У травні 2022 року затриманий добровільно співпрацював з окупантами й надсилав їм координати місць дислокації у Слов'янську та на прилеглій території українських військових. Росіяни використовували цю інфорацію проти ЗСУ.
Чоловіка затримали 18 травня. За скоєння держзради під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) йому призначили запобліжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- 18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.
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