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Повідомляв росіянам про дислокацію ЗСУ: суд заарештував жителя Слов'янська

18 травня, 2022 середа
19:55
Кримінал Офіс генпрокурора

В Україні викрили на держзраді жителя Слов'янська, який неодноразово повідомляв окупантам про дислокацію українських військових

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У травні 2022 року затриманий добровільно співпрацював з окупантами й надсилав їм координати місць дислокації у Слов'янську та на прилеглій території українських військових. Росіяни використовували цю інфорацію проти ЗСУ.

Чоловіка затримали 18 травня. За скоєння держзради під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) йому призначили запобліжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

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Слов'янськ
держзрада
Офіс генпрокурора
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