Передавали зброю окупантам: повідомлено про підозру поліцейським із Куп'янська

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.

Як вказано у повідомленні, ДБР викрило двох колаборантів серед співробітників Куп’янського районного відділу Нацполіції Харківщини.

"Під час тимчасової окупації міста правоохоронці, замість захисту країни від агресора, ініціативно передали воєнним формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси до неї", – розповіли в ДБР.

У зв'язку з цим заступнику начальника відділу одного з підрозділів Куп’янського районного відділу поліції та оперуповноваженому цього відділу повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, додали у Бюро.

Нагадаємо, у Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі.

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