Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік і жінка з Донецької області з лютого по березень 2022-го передавали ворогові інформацію про місцеперебування військ ЗСУ, техніки та фортифікаційних споруд у районах Краматорська та Запоріжжя.

Вони працювали на представників головного управління генерального штабу збройних сил та першої служби контррозвідувальних операцій федеральної служби безпеки РФ. Через месенджери колаборанти надсилали російським загарбникам скриншоти з гугл-карт з відміченими локаціями та схематичними зображеннями. Усі злиті дані стосувалися способів блокування та перешкоджання опору українських захисників на острові Хортиця у Запоріжжі.

Обох зловмисників звинувачують за ч. 1 ст. 111 ККУ (держзрада). Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи, а чоловіку - з альтернативою внесення застави.

Раніше підозри оголосили 16 організаторам псевдореферендумів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.