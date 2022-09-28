Передавали ворогу інформацію про ЗСУ: двом жителям Донеччини оголосили підозру
Двох жителів Донеччини підозрюють у співпраці з ворогом і передачі йому інформації про дислокацію ЗСУ, техніки та фортифікаційних споруд
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, чоловік і жінка з Донецької області з лютого по березень 2022-го передавали ворогові інформацію про місцеперебування військ ЗСУ, техніки та фортифікаційних споруд у районах Краматорська та Запоріжжя.
Вони працювали на представників головного управління генерального штабу збройних сил та першої служби контррозвідувальних операцій федеральної служби безпеки РФ. Через месенджери колаборанти надсилали російським загарбникам скриншоти з гугл-карт з відміченими локаціями та схематичними зображеннями. Усі злиті дані стосувалися способів блокування та перешкоджання опору українських захисників на острові Хортиця у Запоріжжі.
Обох зловмисників звинувачують за ч. 1 ст. 111 ККУ (держзрада). Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи, а чоловіку - з альтернативою внесення застави.
- Раніше підозри оголосили 16 організаторам псевдореферендумів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе