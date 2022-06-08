Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

"Перше завдання зловмисник отримав у минулому році. Він здобув інформацію та фото щодо ходу спільних військових навчань НАТО і України "Сі Бриз" і відправив їх своїм російським кураторам. У подальшому, з 24 лютого по 10 березня цього року обвинувачений особисто об'їжджав місцевість в Одесі та області, проводив фото- та відеофіксацію координат розташування блокпостів, кількості і озброєння особового складу Збройних Сил України, правоохоронних органів і територіальної оборони", - зазначили у відомстві.

Цю інформацію чоловік надсилав у месенджері одному зі співробітників ФСБ РФ. Українця затримали під час виконання одного з завдань.

Під час обшуку в нього вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад 1100 військових проміжних патронів, корпус ручної осколкової гранати РГ-42; два корпуси осколкових гранат Ф-1; три уніфіковані запали ручної гранати.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Його судитимуть за державну зраду та незаконне поводження з вогнепальною зброєю й бойовими припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Одеситу загрожує до 15 років ув'язнення.

7 червня писали, що на Київщині судитимуть пособника росіян, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони.

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