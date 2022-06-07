На Київщині судитимуть посібника рашистів, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони
Через свідчення колаборанта російські загарбники взяли учасників самооборони в полон, катували і тримали під вартою
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
"Підозрюваний на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації населеного пункту, він повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки", – йдеться в повідомленні.
У підсумку окупанти взяли селян у полон, одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Всі полонені залишалися під вартою до звільнення села.
Затриманому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачене позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне ув'язнення, з конфіскацію майна.
- Нагадаємо, 6 червня правоохоронці повідомили про підозру шістьом колаборантам, в тому числі екскерівнику міліції Черкаської області.
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