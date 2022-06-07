На Київщині судитимуть посібника рашистів, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Підозрюваний на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації населеного пункту, він повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки", – йдеться в повідомленні.

У підсумку окупанти взяли селян у полон, одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Всі полонені залишалися під вартою до звільнення села.

Затриманому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачене позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне ув'язнення, з конфіскацію майна.