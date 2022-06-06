Правоохоронці повідомили про підозру шістьом колаборантам

Про це повідомляють з Національної поліції України.

"Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викривають осіб, які активно співпрацюють з загарбником на тимчасово окупованій території. Серед поплічників ворога є колишні правоохоронці. Повідомлено про підозру шістьом колаборантам. За роботу на окупанта їм загрожує кримінальна відповідальність", - поінформували правоохоронці.

Зокрема, у відомстві зазначили, що серед зрадників опинився 51-річний екскерівник міліції Черкаської області, який обійняв посаду начальника "народної міліції" Херсонщини.

Своєю чергою, за даними НПУ, на Луганщині 38-річний чоловік – у минулому майор міліції – отримав посаду начальника Сватівської "міліції"так званої "ЛНР" як заохочення за роботу на загарбників. В установі зазначили, що наразі фігурант виправдовує руйнівні дії "руського миру" і підтримує військову агресію проти України.

"До 15 років ув’язнення загрожує 37-річному мешканцю Запорізької області, який підтримав збройну агресію Росії та вчиняє дії, що шкодять Україні. На тимчасово окупованій території колишній співробітник державної виконавчої служби очолив Михайлівський відділ "міліції", - уточнюється у повідомленні.

Тож під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури всім фігурантам інкриміновано ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що форму із зображенням "Z" одягнув колишній патрульний поліцейський із Запоріжжя.

"Він прийняв пропозицію військової адміністрації російської федерації, за що "пішов" на підвищення та обійняв посаду так званого "начальника водної міліції". За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі ТУ ДБР заочно оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ", - поінформували у НПУ.

У поліції також заявили, що на Миколаївщині ряди колаборантів поповнили двоє місцевих мешканців, у минулому - співробітники поліції.

"За можливість працювати у "народній міліції" вони "зливали відомості" про місця проживання своїх колишніх колег, які залишились вірними присязі. У результаті їх діяльності окупанти заарештували чотирьох працівників Нацполіції. Окрім цього, спільники передали збройним формуванням держави-агресора табельну зброю", - уточнюється у повідомленні.

Тож слідчі ТУ ДБР під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури інкримінують фігурантам ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці продовжують проводити заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності інших зрадників та колаборантів.

6 червня Патрульна поліція затримала у Києві трьох людей. Фотографували руйнування після ракетного удару та пересилали фото на російський номер.

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