Передавав РФ дані про польоти українських бойових літаків і гвинтокрилів: СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Кривого Рогу, який після початку повномасштабного вторгення почав збирати та поширювати відомості про дислокацію українських військових. Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар РФ, яка "перебуває у полі зору російських спецслужб".

Фото: СБУ

За словами правоохоронців, саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки російських обстрілів могли потрапити до окупантів.

Підозрюваний, за даними СБУ, фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Цю інформацію він переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами.

Під час обшуку правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку він використовував для ворожих завдань. Також в його помешканні вилучили заборонену символіку комуністичного режиму.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.