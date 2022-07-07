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Передавав росіянам координати ЗСУ: повідомлено про підозру ймовірному навіднику з Харкова

7 липня, 2022 четвер
14:23
війна з Росією Ядерний дослідницький об’єкт, Харків

У Харкові підозрюють імовірного наводчика, який передавав координати ЗСУ російським окупантам

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграм.

"Передача інформації про розташування ЗСУ у Харкові – викрито наводчика", – йдеться у повідомленні.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру громадянину, який імовірно поширював інформацію про переміщення зброї та бойових припасів, а також координати ЗСУ російським окупантам, зазназчив ОФіс.

"За даними слідства, чоловік через особисту сторінку в забороненій в Україні соціальній мережі передавав представниці країни-агресора інформацію з координатами розташування особового складу ЗСУ на території  Харкова", – вказав Офіс генпрокурора.

Як зазначають правоохоронці, чоловік також підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

"Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу", – додали в Офісі.

  • Нагадаємо, Правоохоронці затримали навідника російських окупантів у Харкові, який погодився за 40 тис. грн передати координати хлібзаводу "Салтівський" і військового об'єкта.

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Харків
Харківщина
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