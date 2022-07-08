Передумов для дефолту України немає, - нардеп Железняк
Україна пройшла за час повномасштабної війни декілька виплат по зовнішньому боргу, передумов для дефолту немає
Про це народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив у ефірі Еспресо,
"Що стосується дефолту, мені здається, що у нас передумов для цього немає. Ми пройшли достатньо активні періоди виплат. Звичайно, у вересні нас чекають виплати, але, якщо перші п'ять місяців війни ми пройшли, коли були розриви на 150-200 млрд грн, то червень - перший місяць, коли зовнішня допомога покриває майже всі видатки бюджету, які дуже великі", - сказав він.
За словами нардеп, зараз надзвичайно важко зводити український бюждет.
"Я дуже сподіваюсь, що ми отримаємо всю обіцяну допомогу і більше, ніж нам обіцяли. Поки з $29 млрд, які нам пообіцяли, нам вистачить на листопад, а нам ще треба проходити достатньо великий і складний зимовий період, тому сподіваюсь, що грошей нам дадуть навіть більше", - підсумував Железняк.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримати $29 млрд від міжнародних партнерів в 2022 році.
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