Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, - Арахамія
Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що переговори України й РФ щодо війни поновляться 1 квітня в онлайн-форматі
Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.
"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня", - повідомив він.
За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.
"Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти", - підсумував очільник української делегації.
- Зауважимо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України і Росії щодо врегулювання війни.
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