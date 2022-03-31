Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, - Арахамія

Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.



"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня", - повідомив він.



За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.



"Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти", - підсумував очільник української делегації.

Зауважимо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України і Росії щодо врегулювання війни.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb