English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, - Арахамія

Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, - Арахамія

31 березня, 2022 четвер
07:39
війна з Росією Давид Арахамія

Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що переговори України й РФ щодо війни поновляться 1 квітня в онлайн-форматі

Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.

"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня", - повідомив він.

За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.

"Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти", - підсумував очільник української делегації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
переговори
Туреччина
Володимир Зеленський
Володимир Путiн
Давид Арахамія
українська делегація
російська делегація
онлайн-формат
Читайте також:
Руслан Геремеев
29 березня, 2022 вiвторок
У Маріуполі важко поранили одного з бойовиків Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова, - "Азов"
Зеленський Путін
28 березня, 2022 понедiлок
Зеленський через Абрамовича передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну, - The Times
Російські військові
29 березня, 2022 вiвторок
"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.96
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 33.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
31 березня
09:14
У Києві ніч на 31 березня минула спокійно, проте міська влада зкмдаакликає не виїжджати у місто без нагальної потреби, - КМДА
09:13
алкоголь
У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю
09:07
Ексклюзив
Чернігів обстріл
"Зелені" коридори – це міф, обстріли не стихають ні вдень, ні вночі, - боєць ТрО Чернігова про ситуацію в місті
09:04
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
09:01
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Навіщо труїти Абрамовича?
08:42
Ексклюзив
забудова, новобудова
В Україні під час війни будується щонайменше 109 ЖК, а в Одесі навіть придбали квартиру, - маркетинг-директор
08:39
Кількість загиблих унаслідок влучання російської ракети в Миколаївську ОВА зросла до 16 людей
08:23
Ексклюзив
Хмельницький
Хмельниччина виконує роль великого гуманітарного хабу, за місяць було зібрано понад 300 тонн допомоги, - заступник міського голови
08:18
Укрзалізниця
Укрзалізниця запускає новий рейс Харків - Трускавець із 2 квітня
08:04
На Луганщині росіяни обстріляли житлові будинки, школи та нафтове сховище: точну кількість загиблих встановлюють, - Гайдай
08:02
Ексклюзив
російські танки
На Півночі України ворог не відходить, а перегруповується. На ізюмському і херсонському напрямках йде посилення російських військ, - Денисенко
07:58
окупант
Росія намагається сформувати окупаційні органи влади і набирає "працівників", - Генштаб
07:19
білоруський полк Погонь
У Варшаві розпочали набір білоруського полку "Пагоня" для допомоги ЗСУ
07:19
ворожий Су-34
За добу українські військові знищили БПЛА, чотири літаки та дві крилаті ракети окупантів
07:06
Окупанти
Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об'єкти інфраструктури, а також кладовище, - голова ОВА
06:50
Італія
Італія пропонує біженцям з України 12-місячний дозвіл на проживання
06:31
Джеремі Флемінг розвідка Британії
Росіяни деморалізовані в Україні і навіть збили власний літак, – голова розвідки Великої Британії
06:22
Литва прапор
Литва внесла РФ, Білорусь і окупований Крим до переліку ворожих країн і територій
05:50
Інтерсіті+, потяг
УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 31 березня
05:26
Служба зовнішньої розвідки
Приховувати приналежність та ходити групою: українські розвідники здобули документ із вказівками для російської делегації щодо перебування на "Євразійському авіашоу-2022" в Туреччині
05:24
ЗСУ
Українські війська звільнили 3 села на півночі Херсонської області
04:29
блокування на польсько-білоруському кордоні
Україна вимагає від Польщі повністю закрити кордон із Білоруссю – Дещиця
00:57
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив послів у Марокко та Грузії через відсутність підтримки цих країн у війні України з Росією
00:45
Борис Джонсон
Джонсон проти надання Україні еквіваленту п’ятої статті НАТО і пропонує концепцію безпеки, "заснованої на ідеї стримування шляхом заперечення"
00:39
Бої в Ізюмі
Під Ізюмом запеклі бої. У місті - гуманітарна катастрофа, - заступник мера
00:39
Володимир Зеленський
Танки, літаки, артилерійські системи. Ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент, - Зеленський
00:28
ЧАЕС під окупацією
Росія виводить війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон
00:11
Ми не віримо у жодні красиві словесні конструкції: ні про мирні домовленості, ні про відведення військ, - Зеленський
2022, середа
30 березня
23:50
знищені "вагнерівці"
Росія кинула на український фронт 1000 вагнерівців, - Пентагон
23:49
Не виключаю цього, - прем'єр-міністерка Швеції про перспективи вступу країни до НАТО
23:29
окупанти РФ
Росіяни масово відмовляються воювати, - розвідка
23:27
Володимир Путін
83% росіян підтримують Путіна, - Левада-Центр
23:17
2 млн дітей у пошуках безпеки покинули Україну після вторгнення Росії, - ЮНІСЕФ
22:59
Марк Рютте
Мирна угода не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій проти РФ, - прем'єр Нідерландів
22:58
Герман Глущенко та Рафаель Гроссі
Стриманий оптимізм. У Міненерго прокоментували зустріч з главою МАГАТЕ щодо демілітаризації АЕС в Україні
22:55
Окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я, - СтратКом ЗСУ
22:27
Окупована Південна Осетія заявила про намір вступити у склад РФ
22:22
Ірина Верещук
30 березня трьома погодженими гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 1530 людей, - Верещук
22:09
Don't Fund War
Український програміст створив сайт з переліком компаній, які продовжують працювати в Росії
22:03
санкції
FavBet, American Express та Webmoney, - у Мінцифри повідомили про нові технологічні компанії, які залишають ринок Росії та Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV