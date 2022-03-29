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Головна війна з Росією У Стамбулі почалися перемовини України з РФ

У Стамбулі почалися перемовини України з РФ

29 березня, 2022 вiвторок
10:57
війна з Росією

У вівторок, 29 березня, у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України і Росії щодо врегулювання війни

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який входить до складу делегації.

"29.03.2022, перемовини України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки для України. Мир в Україні - наше головне завдання", - написав Тимошенко.
 



Перемовини відбуваються в закритому режимі.

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Стамбул
мирні переговори
Кирило Тимошенко
переговори з Росією
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