У Стамбулі почалися перемовини України з РФ
У вівторок, 29 березня, у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України і Росії щодо врегулювання війни
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який входить до складу делегації.
"29.03.2022, перемовини України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки для України. Мир в Україні - наше головне завдання", - написав Тимошенко.
Перемовини відбуваються в закритому режимі.
Новина доповнюється.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.73
-
EUR
Купівля 32.13Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе