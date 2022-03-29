У Стамбулі почалися перемовини України з РФ

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який входить до складу делегації.



"29.03.2022, перемовини України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки для України. Мир в Україні - наше головне завдання", - написав Тимошенко.



Перемовини відбуваються в закритому режимі.Новина доповнюється.