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Гарантії безпеки для України, припинення вогню, гуманітарні питання і поводження з полоненими: Подоляк розповів про перебіг перемовин із РФ

29 березня, 2022 вiвторок
12:57
війна з Росією Михайло Подоляк

Українська і російська делегації у Стамбулі обговорюють питання міжнародних гарантій безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і дотримання звичаїв і правил війни щодо ставлення до полонених

Про це розповів на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Еспресо.TV.

"Саме зараз ідуть інтенсивні консультації з кількох важливих питань, ключове з них - договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібне Україні. Друге не менш важливе питання, блок питань, - це питання припинення вогню заради того, щоб ми могли вирішити всі гуманітарні проблеми, які накопичилися, вони в достатньому обсязі потребують негайного вирішення, зараз про це якраз іде розмова. Окремо хочу наголосити на тому, що сьогодні маємо ще одну проблему, ці проблема стає дедалі більшою - це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях боїв. У нас подекуди і в прямому ефірі вже йдуть заклики з обох сторін знищувати націю одну чи іншу. Це все призводить до конфліктів, навіть відеозаписів того, як порушується Женевська конвенція по відношенню до військовополонених", - сказав Подоляк.

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Радник голови ОПУ зазначив, що порушення щодо поводження з військовополонених дозволяють собі здебільшого росіяни та наголосив, що правил ведення війни повинні дотримуватися обидві сторони.

"Правила ведення війни принципово мають виконуватися обома сторонами - не тільки Україною, тому що нам заявляють, що Україна має якісь інциденти, - а і російською стороною: Росія набагато більше цих інцидентів сьогодні демонструє. І можемо тільки підкреслити, що будь-які випадки будуь принципово розслідуватися відповідними юридичними органами і матимуть відповідні юридичні наслідки - це принципова позиція України", - сказав Подоляк.

Присутній на брифінгу заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олександр Кириленко наголосив, що Командування ЗСУ чітко висловило позицію щодо дотримання міжнародних законів поводження з військовополоненими і у разі порушень ухвалюватимуться відповідні правові рішення.

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Новини
Михайло Подоляк
переговори з Росією
мирні перемовини
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