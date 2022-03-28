Зеленський про переговори з РФ: дієві гарантії безпеки для України - обов'язкові

Про це він заявив у відеозверненні, передає Еспресо.TV.



"Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру - реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це не погано, подивимось на результат", - сказав президент.



Він нагадав про пріоритети у переговорах - суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву, дієві гарантії безпеки - обов'язкові.



"Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 28 березня може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни.