Зеленський про переговори з РФ: дієві гарантії безпеки для України - обов'язкові
Президент України Володимир Зеленський прокоментував анонсовані переговори з Росією в Туреччині
Про це він заявив у відеозверненні, передає Еспресо.TV.
"Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру - реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це не погано, подивимось на результат", - сказав президент.
Він нагадав про пріоритети у переговорах - суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву, дієві гарантії безпеки - обов'язкові.
"Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, 28 березня може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни.
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