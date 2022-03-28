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Головна війна з Росією Зеленський про переговори з РФ: дієві гарантії безпеки для України - обов'язкові

Зеленський про переговори з РФ: дієві гарантії безпеки для України - обов'язкові

28 березня, 2022 понедiлок
01:37
війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував анонсовані переговори з Росією в Туреччині

Про це він заявив у відеозверненні, передає Еспресо.TV.

"Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру - реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це не погано, подивимось на результат", - сказав президент.

Він нагадав про пріоритети у переговорах - суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву, дієві гарантії безпеки - обов'язкові.

"Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - підсумував Зеленський.

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переговори
Володимир Зеленський
вторгнення в Україну
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