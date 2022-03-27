У Туреччині 28-30 березня відбудеться наступний раунд переговорів, - Арахамія

Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - повідомив депутат.

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