Про це повідомляє Financial Times, інформує Еспресо.TV.



Посилаючись на власні джерела, видання стверджує, що участь олігарха у перемовному процесі схвалив Володимир Путін.

"Отримавши підтримку Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем з Офісу Президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори".



Двоє людей, обізнані з цього питання, сказали Financial Times, що Путін висловив своє схвалення після того, як Абрамович запропонував Кремлю зіграти роль посередника.



"Він справді має схвалення на найвищому рівні з обох боків", – сказав один зі співрозмовників видання.



Своєю чергою Financial Times помітила, що олігарх не був присутнім на круглому столі, який Путін влаштував для олігархів та керівників державних компаній увечері 24 лютого після початку вторгнення в Україну. А 2003 року він заявив FT, що "не має особливих стосунків" із Путіним.

Західні офіційні особи, поінформовані про перебіг переговорів, висловлювали сумнів у тому, що Абрамович взагалі зіграв якусь роль. Інші припускають, що він, можливо, перебільшив свою роль, аби уникнути західних санкцій та не втратити контроль над своїми британськими активами.



Член української делегації на переговорах із РФ і голова фракції "Слуга Нарооду" Давид Арахамія сказав FT, що зустрічався з Абрамовичем у білоруському Гомелі, коли відбувся перший раунд переговорів.



"Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", – сказав Арахамія.



Він додав, що мільярдер "увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи отримав Абрамович добро від самого Путіна. Пєсков заявив, що бізнесмен допомагав в організації переговорів.

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