Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині

Про це повідомив речник Одеської ВА Сергій Братчук, інформує Еспресо.TV



Вітрильна команда України була сформована з дітей-спортсменів із Затоки, Сергіївки та інших населених пунктів Одещини. Зараз вони тренуються в Туреччині.

Побачивши біля берегів Бодруму яхту російського олігарха Романа Абрамовича, вони вирішили завадити їй стати на якір. Діти розгорнули український прапор з написом "Ні війні!"та перегородили своїм корабликом доступ 140-метровій яхті до причалу.

"Усе закінчилося прибуттям поліції. На жаль, яхту довелося відпустити, але хочу подякувати дітям та тренеру Павлу Донцову, який їх підтримав", — зазначив Сергій Братчук.

У коментарі під дописом автора відео В'ячеслава Мадоніча зазначено, що берегова охорона перевірила документи спортсменів та відпустила їх, напоївши чаєм.



Нагадаємо, сьогодні яхта My Solaris, вартість якої 430 млн підійшла до берегів Туреччини, де намагається уникнути арешту та санкцій.

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