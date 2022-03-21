Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині
Берегова охорона затримала сміливців та передала поліції – після перевірки документів їх відпустили, напоївши чаєм.
Про це повідомив речник Одеської ВА Сергій Братчук, інформує Еспресо.TV
Вітрильна команда України була сформована з дітей-спортсменів із Затоки, Сергіївки та інших населених пунктів Одещини. Зараз вони тренуються в Туреччині.
Побачивши біля берегів Бодруму яхту російського олігарха Романа Абрамовича, вони вирішили завадити їй стати на якір. Діти розгорнули український прапор з написом "Ні війні!"та перегородили своїм корабликом доступ 140-метровій яхті до причалу.
"Усе закінчилося прибуттям поліції. На жаль, яхту довелося відпустити, але хочу подякувати дітям та тренеру Павлу Донцову, який їх підтримав", — зазначив Сергій Братчук.
У коментарі під дописом автора відео В'ячеслава Мадоніча зазначено, що берегова охорона перевірила документи спортсменів та відпустила їх, напоївши чаєм.
- Нагадаємо, сьогодні яхта My Solaris, вартість якої 430 млн підійшла до берегів Туреччини, де намагається уникнути арешту та санкцій.
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