Абрамович рятує свої яхти від санкцій у Туреччині

Про це повідомила "Українська правда".



Так, 160-метрова яхта Еclipse уже більше півмісяця прямує з Карибських островів у вільну від санкцій юрисдикцію та сьогодні може прибути до Туреччини. Вона коштує близько $0,5 млрд.



Відомо, що 4 березня Еclipse покинула води карибського острова Сент-Мартін, а зараз проходить повз грецький острів Кріт.



Друга яхта Solaris 139 метрів завдовжки прибула 21 березня до турецьких вод із Чорногорії, куди вона раніше дісталася, втікаючи від санкційних заходів з порту Барселони. Зараз вона базується на турецькому курорті Дача.

Нагадаємо, яхту Solaris, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, перегнали з порту в Іспанії до Чорногорії.

Російський олігарх Роман Абрамович був помічений 14 березня в аеропорту Бен-Гуріон Тель-Авіва незадовго до того, як пов'язаний з ним літак вилетів у Стамбул, де раніше бачили його яхту.