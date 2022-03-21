Абрамович рятує свої яхти від санкцій у Туреччині
Одна яхта російського олігарха Романа Абрамовича прибула, інша має прибути до турецьких портів, рятуючись від європейських санкцій
Про це повідомила "Українська правда".
Так, 160-метрова яхта Еclipse уже більше півмісяця прямує з Карибських островів у вільну від санкцій юрисдикцію та сьогодні може прибути до Туреччини. Вона коштує близько $0,5 млрд.
Відомо, що 4 березня Еclipse покинула води карибського острова Сент-Мартін, а зараз проходить повз грецький острів Кріт.
Друга яхта Solaris 139 метрів завдовжки прибула 21 березня до турецьких вод із Чорногорії, куди вона раніше дісталася, втікаючи від санкційних заходів з порту Барселони. Зараз вона базується на турецькому курорті Дача.
- Нагадаємо, яхту Solaris, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, перегнали з порту в Іспанії до Чорногорії.
- Російський олігарх Роман Абрамович був помічений 14 березня в аеропорту Бен-Гуріон Тель-Авіва незадовго до того, як пов'язаний з ним літак вилетів у Стамбул, де раніше бачили його яхту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе