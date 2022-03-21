Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту

Про це йдеться у повідомленні Evraz на сайті Лондонської біржі.

Компанія повідомила, що виконала регулярний купонний платіж на суму $18,9 млн доларів за євробондами на суму $700 млн з погашенням наступного року. Кошти було надіслано 16 березня, за два дні до терміну погашення.

Однак, згідно з повідомленням платіжного агента Bank of New York Mellon, сума так і не була погашена та залишається заблокованою для отримання банком-кореспондентом.

"Емітент отримав підтвердження про те, що до кінця робочого дня 18 березня 2022 року основний платіжний агент не отримав платіж. На підставі цього підтвердження емітент повідомив BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited про потенційний дефолт", – йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що платіж було заблоковано через рішення Міністерства фінансів Британії внести Романа Абрамовича до переліку підсанкційних осіб. Він офіційно володіє 28,64% акцій компанії, і в Evraz заперечують те, що компанію контролює Абрамович.



