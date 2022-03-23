Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ

Про це повідомила газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Так, США, ЄС та Великобританія планували ввести санкції проти олігарха одночасно, проте Рада нацбезпеки США після прохання Зеленського дала вказівку Міністерству фінансів не вводити санкції проти Абрамовича.

У Мінфіні США відмовилися від коментарів.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським", - повідомила прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн.

У свою чергу, представник олігарха у коментарі WSJ відмовився коментувати участь Абрамовича у переговорному процесі України та РФ.

"Як повідомлялося раніше, на підставі запитів, у тому числі від єврейських організацій в Україні, він робить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру", - сказав він.

Згодом Великобританія та ЄС запровадили санкції проти Абрамовича через його зв’язок із Путіним, і заморозили активи олігарха у своїх юрисдикціях.

Довідка: Роман Абрамович - російський олігарх, колишній нафтовий магнат, власник лондонського футбольного клубу Челсі, кількох яхт та розкішних будинків у США та Великій Британії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb