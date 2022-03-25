Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом чотирьох пунктів, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на 25 березня немає консенсусу в перемовинах з Росією щодо чотирьох пунктів переговорів, про які згадав президент Туреччини.
Про це Кулеба заявив у коментарі "Українській правді", передає "Еспресо.TV".
"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною", – сказав міністр.
Кулеба наголосив, що Україна наполягає передовсім на припиненні вогню, гарантіях безпеки й територіальній цілісності України. І зауважив, що процес перемовин триває надзвичайно важко, а в підгрупах делегацій обговорюють багато різних питань одночасно. Водночас, за його словами, українська делегація зайняла сильну позицію і не відмовляється від своїх вимог.
Міністр зазначив, що Україна продовжить діалог із Туреччиною й усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.
"Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, також продовжуватиме підтримку на всіх треках. Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах. Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів", – додав Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган сьогодні, 25 березня, заявив,що Україна начебто досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 тем, які викликали розбіжності на переговорах, зокрема щодо відмови від вступу України в НАТО та прийняття російської мови як офіційної.
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