Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом чотирьох пунктів, – Кулеба

Про це Кулеба заявив у коментарі "Українській правді", передає "Еспресо.TV".

"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною", – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що Україна наполягає передовсім на припиненні вогню, гарантіях безпеки й територіальній цілісності України. І зауважив, що процес перемовин триває надзвичайно важко, а в підгрупах делегацій обговорюють багато різних питань одночасно. Водночас, за його словами, українська делегація зайняла сильну позицію і не відмовляється від своїх вимог.

Міністр зазначив, що Україна продовжить діалог із Туреччиною й усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.

"Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, також продовжуватиме підтримку на всіх треках. Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах. Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів", – додав Дмитро Кулеба.