Україна досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 тем, які викликали розбіжності на переговорах, - Ердоган
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав сьогодні, 25 березня, що Україна і Росія, схоже, досягли "порозуміння" у чотирьох із шести тем, що викликали розбіжності під час переговорів
"Є шість тем переговорів між Росією та Україною, здається, що між ними є порозуміння щодо чотирьох тем. … Спочатку Україна не обговорювала питання вступу в НАТО, але згодом Зеленський почав висловлюватись про те, що Україна може не бути членом НАТО. Ще одне питання – прийняття російської мови як офіційної. Зеленський теж це визнав. Російська мова – це мова, якою говорять майже скрізь в Україні. На даний момент з цим також немає проблем", - сказав Ердоган, повідомляє CNN, передає "Espreso.TV".
Ердоган також висловився щодо заяв Зеленського про необхідність референдуму щодо компромісів з Росією і сказав, що це є "розумним керівництвом".
Про свою майбутню розмову з Путіним, яка має бути на вихідних, або вже наступного тижня, Ердоган сказав, що спершу Туреччина повинна обговорити та оцінити зустріч країн НАТО.
Ердоган також повідомив, що розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.
- Нагадаємо, Путін назвав Ердогану умови припинення вторгнення в Україну, - BBC
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