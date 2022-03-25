Україна досягла з Росією порозуміння у 4 з 6 тем, які викликали розбіжності на переговорах, - Ердоган

"Є шість тем переговорів між Росією та Україною, здається, що між ними є порозуміння щодо чотирьох тем. … Спочатку Україна не обговорювала питання вступу в НАТО, але згодом Зеленський почав висловлюватись про те, що Україна може не бути членом НАТО. Ще одне питання – прийняття російської мови як офіційної. Зеленський теж це визнав. Російська мова – це мова, якою говорять майже скрізь в Україні. На даний момент з цим також немає проблем", - сказав Ердоган, повідомляє CNN, передає "Espreso.TV".

Ердоган також висловився щодо заяв Зеленського про необхідність референдуму щодо компромісів з Росією і сказав, що це є "розумним керівництвом".

Про свою майбутню розмову з Путіним, яка має бути на вихідних, або вже наступного тижня, Ердоган сказав, що спершу Туреччина повинна обговорити та оцінити зустріч країн НАТО.

Ердоган також повідомив, що розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Нагадаємо, Путін назвав Ердогану умови припинення вторгнення в Україну, - BBC

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