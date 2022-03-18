Путін назвав Ердогану умови припинення вторгнення в Україну, - BBC
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Реджепом Таїпом Ердоганом назвав президенту Туреччини умови підписання мирної угоди з Україною
Про це повідомляє BBC.
За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, Путін перерахував Ердогану свої вимоги до України під час телефонної розмови 17 березня.
До списку вимог входять нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО,
роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім,
забезпечення "захисту російської мови в Україні" та "денацифікацію".
Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не розкрив зміст цих пунктів.
- Нагадаємо, 17 березня Реджеп Таїп Ердоган запросив Володимира Путіна на переговори із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину.
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