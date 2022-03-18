Путін назвав Ердогану умови припинення вторгнення в Україну, - BBC

Про це повідомляє BBC.

За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, Путін перерахував Ердогану свої вимоги до України під час телефонної розмови 17 березня.

До списку вимог входять нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО,

роззброєння України до такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім,

забезпечення "захисту російської мови в Україні" та "денацифікацію".

Ще одна група вимог Путіна стосувалася тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Калін не розкрив зміст цих пунктів.