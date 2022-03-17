Ердоган запросив Путіна на переговори з Зеленським у Туреччину
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів перемовини з російським лідером Володимиром Путіним
Про це повідомляє держагентство Anadolu.
Ердоган запропонував Путіну провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі чи Анкарі.
Ердоган висловив своє переконання, що у разі успішного припинення вогню з обох боків можливе досягнення компромісу.
На його думку, потрібна зустріч президентів. Він зазначив, що важливо дотримуватися оголошених гуманітарних коридорів.
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