Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times

Про це повідомляє Financial Times, з посиланням на чотири джерела, наближених до переговорників, інформує Еспресо.TV

Росія продовжує наполягати на відмові України від планів вступу до НАТО, нерозміщенні військових баз третіх країн на українській території та на гарантіях, що Україна не намагатиметься створити ядерну зброю.

Але Москва, за словами джерел FT, готова погодитися на вступ України до ЄС та на багатосторонні гарантії безпеки Україні з боку більшості довгого списку потужних у військовому відношенні держав, включаючи США та Велику Британію. Ні "демілітаризація", ні "денацифікація", ні гарантії статусу російської мови у проекті угоди не значаться, пише видання.

При цьому член української делегації Давид Арахамія розповів газеті, що гарантії безпеки України, які на думку авторів угоди, повинні ратифікувати Росія, Китай, США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина та Ізраїль, "близькі до 5-ї статті" Північноатлантичного договору, за якою всі члени альянсу зобов'язуються захищати будь-яку з союзниць, яка стала жертвою агресії третьої країни.

Чергові переговори російської та української делегацій мають відбутися у вівторок у Стамбулі. При цьому українські та західні дипломати не довіряють Росії та припускають, що за готовністю до поступок ховається бажання виграти час і перегрупувати та поповнити сили для нового наступу.

Питання про статус Криму та Донбасу пропонується вирішувати шляхом прямих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, пише Financial Times.

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