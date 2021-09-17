Перехід на латиницю: в Україні оновлять правила транскрипції і транслітерації алфавіту
В Україні цьогоріч почнуть оновлювати правила транскрипції і транслітерації алфавіту
Про це заявила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська в коментарі РБК-Україна.
Як відомо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що країні необхідно позбутися кирилиці. У свою чергу, Демська зазначила, що Національна комісія зі стандартів державної мови не розглядала питання переходу на латиницю і найближчим часом не планує.
Читайте також: "Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто": соцмережі про ініціативу Данілова перевести алфавіт на латинку
Вона наголосила, що в той же час, до кінця року комісія почне роботу над новими правилами транскрипції і транслітерації з українського алфавіту, їх не змінювали з 2010 року.
Це стосується, наприклад, латинського відображення географічних назв та iмен в закордонних паспортах.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе