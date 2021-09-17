Перехід на латиницю: в Україні оновлять правила транскрипції і транслітерації алфавіту

Про це заявила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська в коментарі РБК-Україна.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що країні необхідно позбутися кирилиці. У свою чергу, Демська зазначила, що Національна комісія зі стандартів державної мови не розглядала питання переходу на латиницю і найближчим часом не планує.



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Вона наголосила, що в той же час, до кінця року комісія почне роботу над новими правилами транскрипції і транслітерації з українського алфавіту, їх не змінювали з 2010 року.

Це стосується, наприклад, латинського відображення географічних назв та iмен в закордонних паспортах.



Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.

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