Переходи церков УПЦ МП до ПЦУ на Миколаївщині відбуваються спокійно, - Кім
Церкви у Миколаївській області поступово переходять до Православної церкви України - все відбувається без конфліктів
Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Немає зараз конфлікту. Переходять церкви до ПЦУ - реєструються статути та поступово переходять. Все йде доволі, дякуючи Богу, у спокійному руслі, без якихось конфліктів. Всі розуміють і потрохи переходять. Я точно знаю, що конфліктів немає і все йде у спокійному режимі", - сказав він.
- 4 квітня Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП, раніше схожий крок зробили депутати міськради.
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