Переходи церков УПЦ МП до ПЦУ на Миколаївщині відбуваються спокійно, - Кім

Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Немає зараз конфлікту. Переходять церкви до ПЦУ - реєструються статути та поступово переходять. Все йде доволі, дякуючи Богу, у спокійному руслі, без якихось конфліктів. Всі розуміють і потрохи переходять. Я точно знаю, що конфліктів немає і все йде у спокійному режимі", - сказав він.