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Облрада Хмельницького ухвалила рішення про заборону УПЦ МП в області

4 квітня, 2023 вiвторок
20:31
Суспільство У Хмельницькій облраді заборонили УПЦ МП

Хмельницька обласна рада 4 квітня ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП в області, раніше схожий крок зробили депутати міськради

Про це повідомляється на сторінці облради у фейсбук.

Депутати ухвалили рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.

"Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що засідання сесії було скликано у зв'язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.

УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.

  • Нагадаємо, 2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового.
  • Цього ж дня парафія собору УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ.
  • Сьогодні, 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками.
Хмельниччина
УПЦ МП
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