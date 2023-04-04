Облрада Хмельницького ухвалила рішення про заборону УПЦ МП в області
Хмельницька обласна рада 4 квітня ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП в області, раніше схожий крок зробили депутати міськради
Про це повідомляється на сторінці облради у фейсбук.
Депутати ухвалили рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.
"Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень", – йдеться в повідомленні.
У повідомленні йдеться, що засідання сесії було скликано у зв'язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.
УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.
- Нагадаємо, 2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового.
- Цього ж дня парафія собору УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ.
- Сьогодні, 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками.
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