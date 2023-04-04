Облрада Хмельницького ухвалила рішення про заборону УПЦ МП в області

Про це повідомляється на сторінці облради у фейсбук.

Депутати ухвалили рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.

"Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що засідання сесії було скликано у зв'язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.

УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.