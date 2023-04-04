У Хмельницькому депутати позбавили УПЦ МП права на користування 13 земельними ділянками
У вівторок, 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками
Про це повідомив громадський діяч Андрій Смолій.
Він зазначив, що рішення стосовно цих об'єктів одноголосно ухвалили 38 присутніх депутатів. Також Смолій опублікував список 13 земельних ділянок, права на користування якими позбавили УПЦ МП.
"Суспільне" додає, що всі рішення розглянули на земельній комісію перед пленарним засіданням.
Також мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів "Суспільному", що ще шість земельних ділянок перебувають у приватній власності релігійних громад. Впливу не них у міської влади немає. Також три інші ділянки розміщено на території інших установ, зокрема на території Міжрегіональної академії управління персоналом та Хмельницької обласної лікарні. За словами мера, міськрада поверне право на користування земельними ділянками громадам, якщо вони перейдуть до ПЦУ.
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