Понад 30 нардепів підготували постанову про розірвання угоди УПЦ МП з Почаївською лаврою
Понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври
Про це свідчить сайт Верховної Ради.
Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.
Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності", БЮТ і групи "За майбутнє".
Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.
Відзначимо, що Почаївська Успенська лавра – православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Другий за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.
- Нагадаємо, у середині березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі. Згодом Тернопільська облрада також звернулася до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври.
- У кінці березня голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш заявив, що Почаївська лавра є "одним з об’єктів підвищеної небезпеки в області". Над її поверненням у державне розпорядження працюють і "згодом усі побачать сильний результат".
- Також 29 березня УПЦ (МП) мала залишити Києво-Печерську лавру. Проте представники УПЦ МП подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
- Представники УПЦ МП відмовились залишати Лавру, відтак настоятель монастиря митрополит Павло (Петро Лебідь) отримав підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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