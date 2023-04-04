Про це свідчить сайт Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності", БЮТ і групи "За майбутнє".

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Відзначимо, що Почаївська Успенська лавра – православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Другий за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.