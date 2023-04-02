Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня 2023 року, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування УПЦ (МП) до ПЦУ
Про це розповідає місцевий портал Vsim.
"Головою зборів обрали Юрія Смаля", - йдеться у повідомленні.
Також представники зборів отримали ключі від храму, щоб провести там ревізію.
Читайте і слухайте також: Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
"Це частина процедури для переходу собору із УПЦ (МП) до Православної церкви України", - зазначає Vsim.
Своєю чергою духовенство собору залишило його територію через запасний вихід.
Читайте також: Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому
За даними громадського активіста Андрія Смолія, представники Національної поліції та представники парафії на підставі рішення зборів "увійшли до храму описувати майно".
- Нагадаємо, ранком 2 квітня у соборі в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство.
- Воїн прийшов до храму із публічним закликом не відвідувати релігійні зустрічі УПЦ (МП).
- У відповідь міський голова Хмельницького Олександр Симчишин вирішив ініціювати позбавлення права землекористування для усіх парафій УПЦ (МП) у Хмельницькому, а також висловився за негайне прийняття закону про припинення діяльності церкви Московського патріархату в межах всієї України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе