Про це розповідає місцевий портал Vsim.

"Головою зборів обрали Юрія Смаля", - йдеться у повідомленні.

Також представники зборів отримали ключі від храму, щоб провести там ревізію.

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"Це частина процедури для переходу собору із УПЦ (МП) до Православної церкви України", - зазначає Vsim.

Своєю чергою духовенство собору залишило його територію через запасний вихід.

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За даними громадського активіста Андрія Смолія, представники Національної поліції та представники парафії на підставі рішення зборів "увійшли до храму описувати майно".