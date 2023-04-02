УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
Мер Хмельницького Олександр Симчишин виступив за позбавлення землі у парафій Московського патріархату на території міста та звільнення з поліції тих, хто сьогодні, 2 квітня 2023 року, склав протокол на побитого у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) військового Артура Ананьєва
Про це міський голова заявив у себе в телеграмі.
"Московська ФСБешна агентура у вигляді УПЦ (МП) має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло", - вважає Симчишин.
Заборону на діяльність церкви Московського патріархату в Хмельницькому, каже він, почнуть впроваджувати на найближчій сесії міської ради.
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"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - зазначає Олександр Симчишин.
"Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені", - додає мер Хмельницького.
Після таких подій "ті священики, які мають хоч частинку українського", наголошує Симчишин, "зобов’язані негайно вийти з ФСБешної структури".
- Нагадаємо, у соборі в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство.
- Воїн прийшов до храму із публічним закликом не відвідувати релігійні зустрічі УПЦ (МП).
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