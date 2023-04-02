Про це міський голова заявив у себе в телеграмі.

"Московська ФСБешна агентура у вигляді УПЦ (МП) має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло", - вважає Симчишин.

Заборону на діяльність церкви Московського патріархату в Хмельницькому, каже він, почнуть впроваджувати на найближчій сесії міської ради.

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"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - зазначає Олександр Симчишин.



"Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені", - додає мер Хмельницького.



Після таких подій "ті священики, які мають хоч частинку українського", наголошує Симчишин, "зобов’язані негайно вийти з ФСБешної структури".