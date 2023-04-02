"Скільки ще має загинути?" У Хмельницькому військового побили й скрутили у церкві Московського патріархату
У церкві УПЦ Московського патріархату в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство
Про це поінформував депутат Хмельницької облради та учасник бойових дій Віктор Бурлик.
У церкві УПЦ (МП) в Хмельницькому побили Артура Ананьєва, який із початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до лав ЗСУ у складі 19 стрілецького батальйону. На фронті ж він отримав контузію та черепно-мозкову травму.
2 квітня депутат опублікував відео, де Артура Ананьєва б'ють та скручують у храмі. Зазначається, що пізніше військового затримали поліцейські за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - дрібне хуліганство.
Речниця патрульної поліції в Хмельницькій області розповіла журналістам vsim.ua, що інцидент стався о 10:20 у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ, який знаходиться на вулиці Володимирській, 113.
- Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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