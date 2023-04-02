Про це поінформував депутат Хмельницької облради та учасник бойових дій Віктор Бурлик.

У церкві УПЦ (МП) в Хмельницькому побили Артура Ананьєва, який із початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до лав ЗСУ у складі 19 стрілецького батальйону. На фронті ж він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

2 квітня депутат опублікував відео, де Артура Ананьєва б'ють та скручують у храмі. Зазначається, що пізніше військового затримали поліцейські за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - дрібне хуліганство.

Речниця патрульної поліції в Хмельницькій області розповіла журналістам vsim.ua, що інцидент стався о 10:20 у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ, який знаходиться на вулиці Володимирській, 113.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", - зазначила речниця.

За даними журналістів правоохоронці також відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.