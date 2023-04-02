Про це депутат написала на фейсбуці.

"Шокуюче відео з Хмельниччини, де московські попи накинулися на українського воїна. Парламент не може стояти осторонь присутності п'ятої колони Кремля на українській землі. ФСБшна церква має бути заборонена", - написала Ірина Геращенко

Зокрема вона закликала депутатів усіх фракцій Верховної Ради ухвалити всі зареєстровані законопроєкти про заборону УПЦ (МП) в Україні на найближчому пленарному засіданні.