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Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому

2 квітня, 2023 неділя
14:03
Суспільство Ірина Геращенко

Народна депутатка України Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкти про заборону УПЦ (МП) в Україні

Про це депутат написала на фейсбуці.

"Шокуюче відео з Хмельниччини, де московські попи накинулися на українського воїна. Парламент не може стояти осторонь присутності п'ятої колони Кремля на українській землі. ФСБшна церква має бути заборонена", - написала Ірина Геращенко

Зокрема вона закликала депутатів усіх фракцій Верховної Ради ухвалити всі зареєстровані законопроєкти про заборону УПЦ (МП) в Україні на найближчому пленарному засіданні.

  • У церкві УПЦ Московського патріархату в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство.
Україна
УПЦ МП
Ірина Верещук
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