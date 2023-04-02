Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому
Народна депутатка України Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкти про заборону УПЦ (МП) в Україні
Про це депутат написала на фейсбуці.
"Шокуюче відео з Хмельниччини, де московські попи накинулися на українського воїна. Парламент не може стояти осторонь присутності п'ятої колони Кремля на українській землі. ФСБшна церква має бути заборонена", - написала Ірина Геращенко
Зокрема вона закликала депутатів усіх фракцій Верховної Ради ухвалити всі зареєстровані законопроєкти про заборону УПЦ (МП) в Україні на найближчому пленарному засіданні.
- У церкві УПЦ Московського патріархату в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство.
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