Ми узяли найкраще від Козаччини та УПА: азовець Романов
Руслан Романов (Панк) – азовець, боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в інтерв'ю телеканалу Еспресо розповів про його побратими поєднують кращі традиції запорожців та воїнів УПА
"Хотів би зараз розставити все по місцях. Є бригада “Азов” - це Національна гвардія України, а є 3-тя окрема штурмова бригада - це Збройні Сили України. Я відповідно перебуваю у 3-тій окремій штурмовій бригаді. Почну з того, що люди одне до одного ставляться відповідно. У будь-яких інших підрозділах своя каша. Я теж був і в НГУ, і в ЗСУ - це армія. Не можу я там бути, де мені конкретно радянщиною віддає", - зазначив він.
"Ще з батальйону “Азов” для мене це було так: взяли найліпше з козаччини й УПА, поєднали й вийшло щось до подій цього часу, коли ще було АТО. І відповідно це мене дуже налаштовувало на позитивну ноту, коли ми не тільки тренувалися, а нам розказували історію, ми один з одним спілкувалися", - додав Руслан Романов.
На думку воїна, саме добровольчий рух й, передусім азовці, змогли поєднати традиції Запорозької Січі й Української Повстанської Армії.
Читайте також: Усе, що пов’язане зі словом Україна, я відчув у мордобоях і бійках, - азовець Руслан Романов
"Це просто історичний поклик. Можливо, це якесь переродження душі. Можливо, ми виконуємо зараз те ж саме, що виконували ті ж самі козаки й УПА. Якщо подивитися історію за декілька століть, фактично все одне й те саме - невелика купка людей захищає велику територію", - пояснив Романов.
Зокрема, у підрозділах "Азову" одне до одного воїни звертаються через "друже".
"Коли “друже”, це більш рівні стосунки між людьми, йде рівний діалог і нема такого, що хтось нижче, а хтось вище", - сказав Руслан Романов.
Попри те, що тепер в азовців з'явилися офіцерські посади, як вважає Романов, азовський рух все одно лишається великим братерством.
"У нас побратимство - це вже інше слово. Брате, друже. Уже іде як сім’я, ви розумієте, на якій лінії ви спілкуєтесь. Щоб просто це зрозуміти, треба там побути. По-інакшому я не зможу вам це пояснити", - підсумував Романов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе