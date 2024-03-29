Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 765-го дня війни: ЗСУ біля Бахмута ліквідували "русского Арчера", а біля Новомихайлівки – ворожу техніку з піхотою 
Огляд

Переможні новини 765-го дня війни: ЗСУ біля Бахмута ліквідували "русского Арчера", а біля Новомихайлівки – ворожу техніку з піхотою 

Зіновія Воронович
29 березня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України перемога переможні новини

У районі Бахмута український дрон знищив новітню російську САУ, а біля Новомихайлівки ЗСУ поклали ворожих піхотинців та знищили техніку

Бельгія виділить Україні €100 млн на обслуговування F-16

Рада міністрів Бельгії схвалила виділення військової допомоги Україні у розмірі 100 млн євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це повідомила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Інтерфакс-Україна.

Бельгія належить до 13 держав - членів Коаліції F-16, яку очолюють Нідерланди, Данія і США. 

"Ми вже почали навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку F-16, а наша участь у навчанні та підготовці майбутніх пілотів цього досконалого і високотехнологічного літака відбувається в Данії", - сказала міністерка.

Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили російську техніку з піхотою

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади біля Новомихайлівки знищили російську техніку та групу піхоти, яка намагалась штурмувати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, оприлюднивши відео.

"Феєричне знищення російської техніки з піхотою і боєприпасами — так закінчилась для окупантів чергова спроба штурму позицій 79-ки у районі Новомихайлівки", – повідомили у Генштабі. 

До бронетанкової коаліції уже входять 15 країн

У міноборони Польщі повідомили, що станом на зараз до бронетанкової коаліції для підтримки України входять 15 країн, повідомляє Укрінформ.

Варшава ініціювала Коаліцію бронетехніки у січні в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), до якої входять майже 50 учасників.

"Метою цих дій є забезпечення належного масштабу, темпів та більш тісної координації військової підтримки, що надається Україні у сфері бронетанкових і механізованих засобів", – зазначили у міноборони Польщі.

У міноборони Польщі зазначають, що в межах дій зі створення цієї коаліції було проведено низку зустрічей і досягнуто домовленостей із союзниками, які планують долучатися до подальшої підтримки України в цій сфері.

Військові 93-ї бригади біля Бахмута новітню російську САУ  

Бійці 93-ї Окремої механізованої бригади біля Бахмута знищили новітню російську САУ 2С40 "Флокс". Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко. 

"У жовтні 23 року росіяни прийняли на озброєння нову розробку — артилерійсько-мінометну установку "Флокс" на базі Уралу. Виготовили пару штук, охрестили це "русскім Арчером" та помпезно відправили на фронт. На другий день після відправки таку вже уразили на Херсонщині вашим FPV. І от днями вже біля Бахмута воїни 93-ї ОМБр знищили Флокс вашим теплим дроном!" – написав Стерненко у своєму телеграм-каналі та закликав донати на дрони. 

А уже за кілька годин Сергій Стерненко поділився новиною про те, що воїни групи "Харон" 14-ї уразили дроном два ворожі ЗРК "Тор", вартістю приблизно 24 млн доларів кожен. Спочатку за допомогою FPV дрона знищили один "Тор", а коли інший дрон прилетів фіксувати результати, виявилось, що там є ще одна така ж ЗРК, тож другий дрон уразив її.

Україна у березні отримала близько $9 млрд від партнерів

Міністерство фінансів України в березні 2024 року залучило близько $9 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, повідомляють у Мінфіні.

Зокрема, пільгове фінансування надав Європейський Союз – $4,9 млрд, Канада – $1,5 млрд, Японія – $1,1 млрд, Міжнародний валютний фонд (МВФ) – $880 млн та Велика Британія – $515 млн.

У Мінфіні уточнили, що кошти від ЄС виділені Україні в рамках першого траншу нового інструменту Ukraine Facility. Водночас вони є частиною перехідного фінансування, обсяг якого сягає €6 млрд.

"Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", – зауважують у повідомленні.

Теги:
Статті
Новини
Економіка
Польща
ЄС
Японія
Канада
ЗСУ
Бельгія
Війна з Росією
МФВ
безпілотник
Бахмут
Сергій Стерненко
F-16
Військові новини
допомога Україні
Світ
втрати окупантів
Читайте також:
Саміт ЄС, Олаф Шольц
28 березня, 2024 четвер
Низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з Росією, - Шольц
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
27 березня, 2024 середа
У Японії Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу, адже в країні вважають, що "борщ - це російська страва"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
21:34
Марія Захарова
"Єдина можливість зупинити наступ РФ - підірвати дамбу на Харківщині": російські фейки та маніпуляції за 29 березня
21:32
Аналітика
Сергій Згурець
ATACMS від США, загроза наступу РФ на Харків та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня
21:29
депортація дітей
CБУ оголосила підозру двом колаборантам, які допомогли депортувати 15 дітей з Миколаївщини до Росії
21:26
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Не всю провину можна списувати на американський конгрес: політичний експерт Цибулько про військову допомогу від США
21:26
винищувачі JAS 39 Gripen
Італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
21:17
Огляд
"Лишайся онлайн"
Ця загадкова "Пам'ять любові": що подивитися на вихідних
21:10
Сокіл Київ
"Сокіл" став 15-разовим чемпіоном України з хокею
20:59
Володимир Зеленський
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
20:45
Зеленський
Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента
20:39
Семен Альтман
"У квартирі вибило всі вікна": екстренер збірної України потрапив під ракетний удар РФ у Одесі
20:10
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Росіяни на ТОТ встановили більше 2 тис. вишок своїх мобільних мереж, аби поширювати пропаганду, - ГУР
20:05
OPINION
Володимир Гевко
Це Кузьма винен, а не ми...
19:46
Оновлено
Казино
Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідні підписи за пів доби
19:45
електроенергія, шахеди
Укренерго почала застосовувати аварійні відключення ще в трьох областях: повний перелік
19:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
19:34
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов стане послом України в Молдові, - Зеленський
19:30
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 16 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:20
Коли переводять годинники 2024?
Перехід на літній час 2024: коли переводити годинники?
19:19
НАТО
Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс
19:11
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
"Роботу на полі бою будуть виконувати роботи": майор Кишкар про технічну мобілізацію
19:10
гроші
В Україні з 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Деталі
18:52
Крим
Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму
18:47
США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики
18:38
Ексклюзив
Ідеологія релігійного нацизму: священник ПЦУ отець Георгій щодо наказу РПЦ називати війну РФ проти України "священною"
18:37
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Лунін після нової травми Куртуа прийняв рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"
18:30
Ексклюзив
суд
Проблема з посяганням на честь та гідність людини в Україні існує тому, що держава також собі дозволяє це робити, - адвокат Ткаченко
18:24
Оновлено
Одеса, 29.03.24
Росіяни атакували Одесу ракетами: серед п'ятьох постраждалих - двоє дітей
18:09
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У РФ наказали закупити РЕБ для захисту нафтопереробних заводів від атак дронів, - "Атеш"
18:09
Львів- місто шпигунів!
В Австрії затримали колишнього спецслужбовця за підозрою у шпигунстві на користь РФ
18:04
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у "Крокусі". Маленький латентний держпереворот?
18:04
путін
Путін зацікавлений у терактах проти росіян: ЦПД назвав причини
17:59
Китай
Китай заявив, що намагається сприяти переговорам України та РФ "у власний спосіб"
17:46
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію: що далі
17:39
Міністерство фінансів України
Україна в березні отримала $9 млрд пільгового фінансування від партнерів, - Мінфін
17:35
польща україна , біженці
Допомога Україні: у міноборони Польщі розповіли, скільки країн увійшли до бронетанкової коаліції
17:32
Дональд Туск
"Можливий будь-який сценарій": Туск попередив, що війна може поширитись на Європу
17:20
Радослав Сікорський
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
17:04
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку
17:03
Луїс Ґоссетт-молодший
У віці 87 років помер перший темношкірий володар премії "Оскар" Луїс Ґоссетт-молодший
16:58
Крістіан Шевченко
"Було архіскладно": тренер розповів про адаптацію сина Шевченка в юнацькій збірній України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV