Переможні новини 765-го дня війни: ЗСУ біля Бахмута ліквідували "русского Арчера", а біля Новомихайлівки – ворожу техніку з піхотою 

Бельгія виділить Україні €100 млн на обслуговування F-16

Рада міністрів Бельгії схвалила виділення військової допомоги Україні у розмірі 100 млн євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це повідомила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Інтерфакс-Україна.

Бельгія належить до 13 держав - членів Коаліції F-16, яку очолюють Нідерланди, Данія і США.

"Ми вже почали навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку F-16, а наша участь у навчанні та підготовці майбутніх пілотів цього досконалого і високотехнологічного літака відбувається в Данії", - сказала міністерка.

Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили російську техніку з піхотою

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади біля Новомихайлівки знищили російську техніку та групу піхоти, яка намагалась штурмувати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, оприлюднивши відео.

"Феєричне знищення російської техніки з піхотою і боєприпасами — так закінчилась для окупантів чергова спроба штурму позицій 79-ки у районі Новомихайлівки", – повідомили у Генштабі.

До бронетанкової коаліції уже входять 15 країн

У міноборони Польщі повідомили, що станом на зараз до бронетанкової коаліції для підтримки України входять 15 країн, повідомляє Укрінформ.

Варшава ініціювала Коаліцію бронетехніки у січні в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), до якої входять майже 50 учасників.

"Метою цих дій є забезпечення належного масштабу, темпів та більш тісної координації військової підтримки, що надається Україні у сфері бронетанкових і механізованих засобів", – зазначили у міноборони Польщі.

У міноборони Польщі зазначають, що в межах дій зі створення цієї коаліції було проведено низку зустрічей і досягнуто домовленостей із союзниками, які планують долучатися до подальшої підтримки України в цій сфері.

Військові 93-ї бригади біля Бахмута новітню російську САУ

Бійці 93-ї Окремої механізованої бригади біля Бахмута знищили новітню російську САУ 2С40 "Флокс". Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

"У жовтні 23 року росіяни прийняли на озброєння нову розробку — артилерійсько-мінометну установку "Флокс" на базі Уралу. Виготовили пару штук, охрестили це "русскім Арчером" та помпезно відправили на фронт. На другий день після відправки таку вже уразили на Херсонщині вашим FPV. І от днями вже біля Бахмута воїни 93-ї ОМБр знищили Флокс вашим теплим дроном!" – написав Стерненко у своєму телеграм-каналі та закликав донати на дрони.

А уже за кілька годин Сергій Стерненко поділився новиною про те, що воїни групи "Харон" 14-ї уразили дроном два ворожі ЗРК "Тор", вартістю приблизно 24 млн доларів кожен. Спочатку за допомогою FPV дрона знищили один "Тор", а коли інший дрон прилетів фіксувати результати, виявилось, що там є ще одна така ж ЗРК, тож другий дрон уразив її.

Україна у березні отримала близько $9 млрд від партнерів

Міністерство фінансів України в березні 2024 року залучило близько $9 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, повідомляють у Мінфіні.

Зокрема, пільгове фінансування надав Європейський Союз – $4,9 млрд, Канада – $1,5 млрд, Японія – $1,1 млрд, Міжнародний валютний фонд (МВФ) – $880 млн та Велика Британія – $515 млн.

У Мінфіні уточнили, що кошти від ЄС виділені Україні в рамках першого траншу нового інструменту Ukraine Facility. Водночас вони є частиною перехідного фінансування, обсяг якого сягає €6 млрд.

"Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", – зауважують у повідомленні.