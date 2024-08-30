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Переможні новини 919-го дня війни: у Криму пролунали вибухи, а на Курахівському напрямку ЗСУ ліквідували групу росіян

Катерина Бенюк
30 серпня, 2024 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, а Чехія передасть Україні кошти від продажу пива, присвяченого депортації з РФ чеських дипломатів

Зміст

У Криму вночі лунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя

У ніч проти п'ятниці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля міста Джанкой, а також у районі військового аеродрому Кіровське.

Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомили очевидці, над Кіровським цієї ночі прогриміли чотири вибухи. Зокрема, три вибухи чули в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

На Курахівському напрямку група росіян намагалася десантуватися, але була знищена

В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков зазначив, що росіяни пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування.

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Курахівському напрямку ворог використовує бронетехніку, оскільки ділянка, яку росіяни намагаються подолати, складається з полів, через які складно пересуватися пішки. Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу", - наголосив Войтенков.

В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр також додав, що зазвичай росіяни підвозять техніку, з якої можуть висадити до 10-15 осіб. Проте ми їх бачимо завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", - зауважив Войтенков.

Чехія передасть Україні кошти від продажу пива, присвяченого депортації з РФ чеських дипломатів

Заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан заявив, що гроші з продажу пива, створеного на честь депортації чеських дипломатів з Росії у квітні 2021 року, передадуть на допомогу Україні.

Про це він повідомив у Х.

Журналіст "Чеського Радіо" Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво на згадку про депортацію з Росії чеських дипломатів.

"Пиво та благодійність! Цього року Ондржей Соукуп за невеликої підтримки МЗС знову зварив пиво "Vyhostivar" як нагадування про колег з посольства Чехії в Москві, висланих з Росії після справи Врбетиці. Ми виставляємо на торги п'ять пляшок цього пива. Виручені кошти будуть передані організації "Людина у біді" для допомоги Україні", – написав Маріан.

Назва пива "Vyhostivar" походить від слова "vyhostit" - "видворити", "депортувати".

Росіяни почали переміщувати склади з боєприпасами та пальним у Криму, боячись ударів ЗСУ, - "Атеш"

Росіяни активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів, складів з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.

З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.

"Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!" - наголосили партизани.

Паралімпіада-2024: українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа

Україна здобула першу медаль у легкій атлетиці на Паралімпіаді-2024.

Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.

Владислав Білий став срібним призером у метанні списа у класі F38 з результатом 52,86 м. 

Ще один українець, Олександр Дорошенко, зупинився за крок від подіуму – він посів четверте місце.

Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024.

Як виступає Україна

Після 1-го дня Паралімпіади українські паралімпійці здобули 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 17 позицію у медальному заліку.

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5).

Бельгія спрямує 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури Київщини й Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Так, Бельгія планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Підписані документи передбачають, що Україна та Бельгія співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни, а саме, будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.

"Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками", - зазначили у пресслужбі відомства.

"Окремо зазначена підтримка політичних реформ, які відповідають цілям інтеграції України до ЄС", - додали у міністерстві.

Теги:
Суспільство
Чехія
Крим
Паралімпіада
ЗСУ
Бельгія
Війна з Росією
окупанти
допомога Україні
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