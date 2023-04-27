Перемогти в собі совка
Днями зустрів колегу, місцевого журналіста, розговорилися і майже з перших слів він не проминув поділитися радістю, що до пенсії таки встиг зробити собі "заслуженого"
Втім мене здивувало не так те звання, як його велика радість від нього, відчувалося, що чоловік вважає це неабияким успіхом, можливо, навіть найбільшим досягненням усього свого життя. А коли він поцікавився у мене, мовляв, ти ж, мабуть, уже давно "заслужений" і, почувши у відповідь моє: "Ні", – то уже настала його черга дивуватися. Бо ж як так, за стільки років у журналістиці й не зробити собі звання, тим більше якась добавка до пенсії?.. І либонь, уже з висоти свого "заслуженого" статусу взявся повчати та наставляти. З ввічливості я усе це вислухав, хоча можна було й одразу попрощатися.
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Та все ж, чоловік начеб непоганий, і хоча його прізвище навіть у журналістському середовищі нашого міста мало кому що скаже, але нехай, думаю, порадіє. От тільки оте "зробити заслуженого"... Бо ж скільки уже писано і говорено, а та відрижка совка, ті звання й досі робляться і штампуються. Чомусь майже впевнений, що якоїсь проблеми із цим "зробити" і у мене не виникло б, просто не виникало такої думки. Звісно, грішний, якби хто дав мені те звання за так, то я навряд чи відмовився б, але оскільки ніхто не дав, то докладати якихось зусиль для цього – це означало заперечити все те, за що все життя виступав і виступаю.
Скільки уже писано і говорено, а та відрижка совка, ті звання й досі робляться і штампуються
На жаль чи на щастя, я так і не зміг подолати цього когнітивного дисонансу, який неминуче б виник... Та ні, я зовсім не хочу сказати, що всі "заслужені" незаслужені. Може, навіть і переважна більшість таки справді заслужені, уже без ніяких лапок. Та нехай навіть і всі, хоча дуже сумніваюсь, але... Все ж, за великим рахунком, поклавши руку на серце, визнаймо, що всі ці звання: і заслужені, і народні, і всенародні – все це дрімучий совок, з яким давно пора закінчувати. Але ж людське марнославство! Це настільки вкорінена у нашу психіку якість, що подолати її ой як непросто.
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Поклавши руку на серце, визнаймо, що всі ці звання: і заслужені, і народні, і всенародні – все це дрімучий совок, з яким давно пора закінчувати
Втім війна пришвидшує, динамізує всі процеси, от уже навіть Південно-Західну і Південну залізниці перейменували, чого не змогли зробити усі попередні тридцять років, і московських попів уже потроху випихають із Лаври, що також уже давно було на часі, то, може, взяти нарешті і від того совкового спадку, від тих звань раз і назавжди також відмовитися? Нехай, навіть і залишити ті, що є, але, головне, перестати плодити нових. Бо ж, як і заведено в цивілізованому світі, лише добре ім’я і незаплямована репутація мають вирішальне значення у будь-якій галузі, а не визнання "заслуг" представником влади. Ми ж прагнемо в цивілізований світ, то й маємо у себе починати жити за новими правилами, почати ніколи не пізно. І це буде ще один крок до нашої перемоги.
Спеціально для Еспресо.
Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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