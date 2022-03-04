Переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін, - Подоляк

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Позиція РФ жорстка, якщо була б м'яка, то вони б не нападали на Україну. Позиція головнокомандувача України теж жорстка, тому перемовини будуть йти тяжко, але вони справді будуть йти", - заявив Подоляк.



Він сказав, що позиція України дуже підсилена нашими західними партнерами.



"Президент Зеленський точно не піде на на які поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу, яка сьогодні ведеться в Україні за її територіальну цілісність і свободу. Більше того, він чітко розуміє всі межі на які ми можемо піти, розмовляючи з РФ, на які не можемо піти. Це велика конструкція, в якій ми працюємо", - сказав радник голови ОП.



Подоляк розповів про роботу делагації.



"Делегація. Це Давид (Арахамія, - ред), це я, включаючи міністра оборони Олексія Резнікова. Ми чітко розуміємо психологічний стан тих, із ким ми працюємо; які в них цілі є; на які інтелектуальні засади вони опираються, тобто, що вони розуміють про Україну, а що ні. Тому нам комфортно працювати, розуміючи мотиви російської сторони. Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають і яка в них мотивація на самій справі", - підсумував він.





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