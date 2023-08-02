Переможець Ліги чемпіонів перейшов у саудівську команду Роналду

Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Насра".

За інформацією Transfermarkt, трансфер Мане обійшовся "Аль-Насру" у 30 млн євро. Сенегалець зароблятиме в Саудівській Аравії 40 млн євро на рік.

Останній сезон Садіо Мане провів у "Баварії", де зіграв 38 матчів, забив 12 мʼячів та віддав 6 результативних передач.

Мане відомий грою за "Ліверпуль", з яким вигравав Лігу чемпіонів.

Що відомо про "Аль-Наср"?

За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.

Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".