Переможець Ліги чемпіонів перейшов у саудівську команду Роналду
Вінгер мюнхенської "Баварії" Садіо Мане став гравцем "Аль-Насра" зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Насра".
За інформацією Transfermarkt, трансфер Мане обійшовся "Аль-Насру" у 30 млн євро. Сенегалець зароблятиме в Саудівській Аравії 40 млн євро на рік.
Останній сезон Садіо Мане провів у "Баварії", де зіграв 38 матчів, забив 12 мʼячів та віддав 6 результативних передач.
Мане відомий грою за "Ліверпуль", з яким вигравав Лігу чемпіонів.
Що відомо про "Аль-Наср"?
За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес та голкіпер Давід Оспіна.
Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".
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