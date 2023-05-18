ЗСУ за добу просунулися на 1700 метрів на флангах Бахмута

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що зараз немає переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти", - сказав Череватий.

Він зазначив, що Бахмут досі є епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 - авіацією.

Стефанчук анонсував більше ППО NASAMS для України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ході свого візиту до Норвегії повідомив, що Україна отримає ще більше систем ППО NASAMS.

Про це сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначено, що Стефанчук відвідав підприємство в Норвегії, де виробляють ППО NASAMS.

"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро!", - написав Стефанчук.

Лідер Imagine Dragons, Кетрін Винник і Барбра Стрейзанд вдягнули вишиванки

За донат на відбудову школи на Київщині можна виграти унікальну вишиванку, створену брендом ETNODIM спеціально для зіркових амбасадорів платформи UNITED24

Про це повідомляється на сайті UNITED24.

Бренд ETNODIM створив спеціальні вишиванки для амбасадорів фандрейзингової платформи. Кожна з 13 сорочок існує у двох екземплярах: одна для знаменитості, яка підтримує UNITED24, а друга - для розіграшу у спеціальному проєкті.

Другий екземпляр кожної вишиванки UNITED24 розіграє серед тих, хто зробить пожертву на відбудову ліцею у селі Бузова Київської області. Мінімальний розмір донату - $24.

Основою сорочки були візерунки з різних регіонів України, доповнені елементами, пов’язаними з кожним послом.

Бійці СБУ за добу знищили дронами 11 одиниць російської техніки

Про це повідомляють в СБУ.

Оператори ударних дронів з Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками і гарматами.



За добу знищили:



▪️ САУ "МСТА-С"

▪️ танк

▪️ БМП-3

▪️ протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра"

▪️ РЕБ

▪️ 6 одиниць транспортної техніки

▪️ 15 загарбників

Українська авіація завдала 6 ударів по ворогу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.