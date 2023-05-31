Голова Єврокомісії виступила за надання Україні далекобійної зброї

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на безпековому форумі GLOBSEC 2023 закликала надати Україні далекобійну зброю.

"Нагальна потреба – це військова допомога для підтримки зусиль українських Збройних сил. Ось чому ми запропонували закон про виробництво боєприпасів – ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва так необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто може, мають надати артилерійські установки та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – сказала фон дер Ляєн.

Бійці 56-ї бригади з волонтерами створили "кошмаромобіль" для піхоти

У 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді показали, як виглядає "кошмаромобіль", який практично невловимий для ворожих дронів. Сьогодні одним залпом з "кошмаромобіля" знищили скупчення техніки окупантів.

Машину створено зусиллями бійців та волонтерів для точкової вогневої роботи та підтримки дій піхоти.

Фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

"Війна мобільна і хто швидше реагуватиме на потреби бою, отримує перевагу, – пояснює командир бригади. – Ми тепер маємо інструмент, щоб кошмарити ворога на новому рівні: на відстані, раптово і боляче. "Кошмаромобіль" надзвичайно рухливий та компактний, майже невловимий для ворожих дронів, а за наявності точних розвіданих, здатний завдавати ефективного ракетного удару по живій силі та техніці противника. Це не велика та потужна система залпового вогню, проте такі малі машини не дають ворогу ні на мить розслабитися, б’ючи в місця, де загарбники цього ніяк не чекають".

ЗСУ знищили два розвідувальні БПЛА ворога та дві станції РЕБ

Aвіація сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

"Наші захисники знищили два ворожих розвідувальних БпЛА, – повідомили у Генштабі ЗСУ. – Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Нафтогаз домовився про реструктуризацію єврооблігації

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що компанії вдалось домовитись пор реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення в 2022/2026 роках.

"Сьогодні під час зустрічі виклали інвесторам детальні пропозиції щодо реструктуризації, схвалені правлінням та наглядовою радою компанії, – повідомив Чернишов на своїй сторінці у Facebook. – Реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року.

Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній".

Надалі відповідні пропозиції підлягають схваленню Кабінет Міністрів України як акціонером Група Нафтогаз.

Нагадаємо, у липні 2022 року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу, хоча компанія мала на рахунках кошти на виплату відсотків за облігаціями.

В Україну надійшли $ 1,25 млрд від США

До державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів від США, повідомляє Міністерство фінансів України.

"Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами", – зазначив Міністр фінансів України Sergii Marchenko.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Загалом від початку року Україна отримала вже 6 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.